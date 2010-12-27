На Славы гонщик врезался на полной скорости в "Тойоту" и так же быстро уехал

Виновник аварии скрылся с места, пока водитель "Тойоты" не опомнился от удара.

Во Фрунзенском районе Петербурга в ночь на 11 февраля неизвестный автомобилист на полной скорости врезался в иномарку, а после не сбавляя скорости уехал. В момент аварии в пострадавшей машине находились люди. По их сведениям, виновник ДТП и не думал снижать скорость. Они предполагают, что шофер находился за рулем транспортного средства в нетрезвом состоянии.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Славы и Белградской улицы. Петербуржец на "Хонде" столкнулся с "Тойотой". Последняя иномарка остановилась на светофоре. Удар пришелся в заднее колесо с левой стороны корпуса легковушки. В результате наезда никто не травмировался.

Её водитель вообще не сбавил скорость после удара. Помчался искать следующих жертв комментирует ситуацию владелец "Тойоты"

По информации от очевидцев, белая "Хонда" могли выезжать из-под железнодорожного моста.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб