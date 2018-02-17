Гончаров нашёл нарушения на Автовокзале Петербурга

Первый зампред комитета по транспорту проверил вокзальный комплекс. Выявлены проблемы с чистотой и неработающим оборудованием для инвалидов.

Состояние Автобусного вокзала Санкт-Петербурга проверили внепланово. Первый заместитель председателя профильного комитета Алексей Гончаров лично выехал на объект, чтобы оценить организацию рабочих процессов и условия для пассажиров.

В ходе инспекции инфраструктуры и общения с персоналом обнаружились серьёзные недочёты. Проверяющих возмутило несоблюдение санитарных норм в зонах ожидания. Кроме того, зафиксирована некорректная работа подъёмника для маломобильных граждан, что фактически лишает людей с ограниченными возможностями доступа к безбарьерной среде.

По итогам рейда Гончаров поручил руководству СПб ГКУ "Агентство внешнего транспорта" срочно повысить качество услуг. Перед управляющей компанией поставили задачу полностью устранить все выявленные нарушения до конца следующей недели.

Первый зампред подчеркнул, что автовокзал является лицом города для тысяч приезжающих и отправляющихся пассажиров. По его словам, состояние этого объекта обязано соответствовать всем стандартам качества и безопасности, включая чистоту и безбарьерную среду. Он добавил, что лично проконтролирует исправление ситуации. Теперь работа вокзального комплекса взята под особый надзор.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга