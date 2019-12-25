Гончаренко пожелал удачи Семину

Ранее стало известно, что "Локомотив" возглавит серб Марко Николич.

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко опубликовал в своем Instagram-аккаунте новый пост. Он посвящен наставнику "Локомотива" Юрию Семину, который в конце мая покинет клуб.

Хороший человек и тренер! Удачи, Юрий Палыч! Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА

Напомним, 14 мая совет директоров "Локомотива" принял решение о смене главного тренера. Вместо Юрия Семина команду возглавит сербский специалист Марко Николич.

Ранее народный артист России Валерий Баринов раскритиковал руководство "Локомотива" за уход Семина.

Фото: pfc-cska.com