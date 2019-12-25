Гончаренко пожелал удачи Семину

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко опубликовал в своем Instagram-аккаунте новый пост. Он посвящен наставнику "Локомотива" Юрию Семину, который в конце мая покинет клуб.
Хороший человек и тренер! Удачи, Юрий Палыч!
Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА
Напомним, 14 мая совет директоров "Локомотива" принял решение о смене главного тренера. Вместо Юрия Семина команду возглавит сербский специалист Марко Николич.
Ранее народный артист России Валерий Баринов раскритиковал руководство "Локомотива" за уход Семина.
Фото: pfc-cska.com
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