Дмитрий Соколовский еще в 2015 году выложил пост с процессом приготовления блюда, но заблокировали его только сейчас.

Голубцы петербуржца возмутили Facebook. Об этом сообщают сетевое издание "Царьград" со ссылкой на автора удаленной публикации Дмитрия Соколовского.

Как оказалось, Соколовский еще в 2015 году выложил пост с процессом приготовления блюда, но заблокировали его только сейчас. По его словам, это был самый обыкновенный и безобидный рецепт голубцов.

Видимо, Цукербергу название блюда навевает какие-то неприятные ассоциации отмечает пользователь

Напомним, что осенью 2018 года Facebook стал активную борьбу с некоммерческими публикациями на тему гомосексуализма.

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