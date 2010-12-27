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Голубцы петербуржца возмутили Facebook
Сегодня, 21:28
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IRINA_CHALKINA

Голубцы петербуржца возмутили Facebook

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Дмитрий Соколовский еще в 2015 году выложил пост с процессом приготовления блюда, но заблокировали его только сейчас.

Голубцы петербуржца возмутили Facebook. Об этом сообщают сетевое издание "Царьград" со ссылкой на автора удаленной публикации Дмитрия Соколовского.

Как оказалось, Соколовский еще в 2015 году выложил пост с процессом приготовления блюда, но заблокировали его только сейчас. По его словам, это был самый обыкновенный и безобидный рецепт голубцов.

Видимо, Цукербергу название блюда навевает какие-то неприятные ассоциации

 отмечает пользователь 

Напомним, что осенью 2018 года Facebook стал активную борьбу с некоммерческими публикациями на тему гомосексуализма.

Ранее мы сообщали о том, что В Северной столице появится Совет представительств арктических регионов

Фото:pixabay

Теги: facebook, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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