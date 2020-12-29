Голикова заявила, что снижение числа заболевших коронавирусом зафиксировали в 83 регионах РФ

При этом в двух регионах России специалисты продолжают фиксировать рост заболеваемости COVID-19.

Снижение числа заболевших коронавирусом зафиксировали в 83 регионах РФ. Такое заявление на совещании с Путиным сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

При этом в двух регионах России специалисты продолжают фиксировать рост заболеваемости COVID-19.

В свою очередь президент Владимир Путин заявил, что снижение темпов роста заболеваемости не должно успокаивать. Так как во всем мире в целом пока не удается совсем "задушить" эту болезнь.

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России с 18 января.

Видео: kremlin.ru