Главврач роддома: в Петербурге участились случаи домашних родов с "духовными акушерками"

Врачи не рекомендуют обращаться к непроверенным специалистам из-за рисков для здоровья.

В Петербурге участились случаи домашних родов с "духовными акушерками". Об этом 13 февраля рассказала главврач роддома № 10 Лада Иванова на пресс-конференции.

По словам Ивановой, в Петербурге в 2022 году зафиксировали 120 таких случаев. Она отмечает, что душевными акушерками становятся люди с незаконченным медицинским образованием либо люди, которые не состоялись в профессии и зарабатывают на этом деньги. Риски для жизни матери — колоссальные. Если что-то пойдёт не так, эти помощники исчезают.

Лада Иванова добавила, что услуги таких "акушерок" значительно дороже платных родов в медучреждениях. Врачи не рекомендуют обращаться к непроверенным специалистам из-за рисков для здоровья.

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Фото: Piter.tv

