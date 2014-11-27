Главврач больницы №20 прокомментировала свое отсутствие на суде по поводу миллиардного хищения

Ранее в медучреждении проходили обыски.

Татьяна Суровцева, главврач городской больницы №20, прокомментировала свое отсутствие на судебном заседании по делу о хищении бюджетных средств. Суровцева отрицает версию СМИ, согласно которой она улетела в Турцию, и ссылается на плохое самочувствие, – сообщает издание 78.ru .

Ранее стало известно, что в больницу на улице Гастелло нагрянула полиция. В здании проводились обыски, а в ходе операции полицейские задержали больше 30-ти человек. По делу о хищении проходят пять человек – заместитель по экономике больницы, главный бухгалтер, заместитель по хирургии, юрист и начальник отдела кадров.

На судебном заседании, где фигурантам дела избирали меру пресечения, главврач больницы отсутствовала. В связи с этим в СМИ предположили, что Татьяна Суровцева улетела на отдыха в Турцию.

Ранее стало известно о том, что главу ООО "Ленбытхим" отправили под домашний арест по делу о хищении средств.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга