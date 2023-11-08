По делу о хищениях в больнице №20 под стражу заключили 13 человек

3 октября меру пресечения избрали еще четырем сотрудникам медучреждения.

Еще четырем фигурантам дела о хищении бюджетных средств из больницы №20 была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Суммарно на данный момент судом было рассмотрено 13 ходатайств следствия, – следует из информации объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что, по версии Следственного комитета, с января 2021-го года по июнь 2024-го в петербургской городской больнице №20 среди сотрудников медучреждения был организован преступный сговор с целью хищения бюджетных средств. Посредством выплачивания зарплат фиктивным работникам было выведено около 344 млн. рублей. Среди фигурантов возбужденного по этому случаю уголовного дела как рядовые сотрудники, так и люди из руководства учреждения. Есть и сопричастные лица, замешанные в коррупционной схеме.

Накануне Куйбышевский районный суд рассмотрел еще 4 ходатайства следствия в отношении фигурантов дела. Сегодня под стражу до 30-го ноября были заключены инспектор по контролю за исполнением поручений Администрации Московского района города, фиктивно трудоустроенный в больнице водитель – муж одной из фигуранток, а также еще один ее родственник, который номинально занимал должность инженера учреждения. Среди заключенных под стражу также оказалась фиктивно трудоустроенная в 20-й больнице женщина, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.

Ранее суд избрал меру пресечения главному бухгалтеру медучреждения.

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