Еще двух сотрудников 20-й больницы заключили под стражу

Ранее в рамках дела о многомиллионном хищении средств избрали меру пресечения главному бухгалтеру медучреждения.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил еще двум фигуранткам дела о хищениях бюджетных средств в государственной больнице №20 меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Об этом стало известно из сообщений пресс-службы петербургской прокуратуры.

Ранее сегодня днем аналогичная мера была избрана для главного бухгалтера медучреждения. Теперь под стражу попали бухгалтер и начальник отдела кадров 20-й больницы.

Напомним, что все три фигурантки, по версии следствия, замешаны в преступных махинациях и сговоре с целью хищения бюджетных средств медучреждения. С января 2021-го года по июнь 2024-го сотрудники больницы выплачивали зарплату фиктивным лицам. За все время злоумышленником удалось вывести из средств бюджета не менее 344 млн. рублей.

Ранее мы сообщали, что главврач медучреждения прокомментировала свое отсутствие на судебном заседании о хищении средств из больницы.

Фото: Telegram / Прокуратура г. Санкт-петербурга