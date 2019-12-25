Главу одного из поселений Лодейнопольского района подозревают в получении крупной взятки

Также по уголовному делу проходит помощник руководительницы.

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела по факту получения взятки главой Янегского сельского поселения и ее помощником. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.

По данным следствия, чиновники оказались замешаны в коррупции в начале ноября 2019 года. Они договорились с жительницей Лодейного Поля о заключении контракта на продажу квартиры с большой наценкой в обмен на 600 тысяч рублей.

Взяточников задержали во время передачи суммы. Позже в их квартирах провели обыски, в результате которых их имущество было оштрафовано приблизительно на 2 миллиона рублей.

Сотрудники прокуратуры уже утвердили обвинительное заключение для чиновников: дело направлено на рассмотрение судьи.

Ранее мы рассказали о том, что сотрудников Госстройнадзора Петербурга заподозрили во взятке.

Фото: Piter.TV