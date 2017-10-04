В Петербурге задержали главу группы компаний "Единые решения"

В Петербурге был задержан руководитель группы компаний "Единые решения" Владимир Артеев, которого подозревают в мошенничестве.

Как сообщает "Росбалт", в Петербурге задержали Владимира Артеева, руководителя группы компаний "Единые решения". Мужчину подозревают в мошенничестве.



По данным следствия, в 2013 году комитет по строительству правительства Петербурга и коммерческая структура, входящая в данную группу компаний, заключили государственный контракт на строительство детской школы искусств на Туристской улице. Но работы были выполнены не полностью, а более 18 млн рублей бюджетных средств похищены.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе обысков были изъяты предметы и документы, необходимые для рассмотрения дела. На данный момент устанавливаются соучастники подозреваемого, проверяется причастность лиц к совершению ряда аналогичных преступлений при строительстве социально значимых объектов. Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.