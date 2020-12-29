Главу городского поселения в Мурманской области задержали при получении взятки

Подозреваемый 11 января получил незаконное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в крупном размере в отношении главы администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по области.

По данным следствия, подозреваемый в декабре 2020 года предложил сотруднику управляющей компании многоквартирных домов использовать фирму как получателя дополнительных субсидий на оплату долгов за услуги ЖКХ. Чиновник указал, что часть средств нужно будет передавать ему за покровительство.

Подозреваемый 11 января получил незаконное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей. Передача денег проходила под контролем сотрудников ФСБ. После этого чиновника сразу же задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Получение должностным лицом взятки в крупном размере за общее покровительство".

Отмечается, что выявить и пресечь преступную деятельность чиновника удалось благодаря совместной работе следователей с сотрудников ФСБ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе проводятся обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Во Всеволожске задержан инспектор ДПС, подозреваемый во взяточничестве.

Видео: СК РФ