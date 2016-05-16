Главу ТСЖ отправили под домашний арест после отключения света в детсаду на Шевченко

Женщину подозревают в самоуправлении и причинении имущественного вреда.

В пятницу, 5 марта, главу ТСЖ "Шевченко 4", подозреваемую в незаконном отключении теплоэнергии и водоснабжения в частном детском саду "Изюминка" на улице Шевченко, 2А, отправили под домашний арест. Специалиста подозревают в самоуправлении и причинении имущественного вреда. Об этом сообщилаобъединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, утром в понедельник, 1 марта, подозреваемая перекрыла подачу тепла, воды и электричества в детсаду без оснований. Таким образом, подвергла угрозе жизнь и здоровье детей, а также работников учреждения.

Женщина пробудет под домашним арестом до конца месяца. Расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV