В Санкт-Петербурге за сезон от клещей пострадали более тысячи человек

Роспотрбнадзор и городская клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина подсчитали количество людей, пострадавших от клещей.
В понедельник, 20 августа, в Петербурге было зарегистрировано 1323 человека, у 50 из них - клещевой энцефалит и у 131 - клещевой боррелиоз.
Мы пользуемся клинической диагностикой, оказываем помощь всем обратившимся, поэтому цифры наши – самые точные.
Алексей Яковлев, главврач Боткинской больницы
Боррелиоз - преимущественное поражение кожи, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца. Энцефалит может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям и даже к смерти больного.
Ранее мы сообщали, что клещи в Ленобласти покусали более 4 тысяч человек.
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