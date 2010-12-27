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В Санкт-Петербурге за сезон от клещей пострадали более тысячи человек
Сегодня, 11:50
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nastya960
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В Санкт-Петербурге за сезон от клещей пострадали более тысячи человек

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Клещи заразили энцефалитом 50 человек, 131 заболели боррелиозом.

Роспотрбнадзор и городская клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина подсчитали количество людей, пострадавших от клещей. 

В понедельник, 20 августа, в Петербурге было зарегистрировано 1323 человека, у 50 из них - клещевой энцефалит и у 131 - клещевой боррелиоз.

Мы пользуемся клинической диагностикой, оказываем помощь всем обратившимся, поэтому цифры наши – самые точные.

Алексей Яковлев, главврач Боткинской больницы

Боррелиоз - преимущественное поражение кожи, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца. Энцефалит может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям и даже к смерти больного.

Ранее мы сообщали, что клещи в Ленобласти покусали более 4 тысяч человек.

Фото: pixabay.com

 

 

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Теги: боткинская больница , клещи , энцефалит
Категории: Лента новостей Новости СПб

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