От укусов клещей заразились свыше 20 жителей Петербурга

В городе в больницы по поводу присасывания насекомых обратились 780 пациентов.

В период с 12 по 18 июня в Петербурге и Ленобласти клещи покусали более 1 тыс. человек. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

В городе в больницы по поводу присасывания насекомых обратились 780 пациентов, в том числе – 127 детей. В черте Северной столицы пострадали 103 человека. Больше всего клещей в Пушкинском (21), Курортном (18), Выборгском и Колпинском (по 14), Московском и Красногвардейском (по семь), Красносельском (шесть) районах. Зарегистрирован один случай заболевания энцефалитом, 20 петербуржцев получили боррелиоз, включая троих детей.

В области клещи укусили 381 жителя (79 детей), топ районов по присасыванию насекомых: Тихвинский (50), Гатчинский (45), Приозерский (35), Всеволожский (34) и Подпорожский (32).

Вакцинация – лучшая защита от клещевого энцефалита! Завершить курс прививок нужно за две недели ДО поездки в эндемичную зону. Не откладывайте! Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

Фото: pxhere