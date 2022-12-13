Главный синоптик Петербурга заявил, что снег будет идти ещё неделю

Каждый день ожидается снег, в основном небольшой.

В Петербурге ближайшие дни в Петербурге будет идти снег. Об этом 2 февраля рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале.

По словам Колесова, малоактивный циклон, определяющий сейчас нашу погоду, располагается над Латвией и на этой неделе будет медленно смещаться на восток, проходя Псковскую и Новгородскую области. Каждый день ожидается снег, в основном небольшой.

Синоптик добавил, что в Петербурге снежный покров уже до 9–13 см, на Карельском перешейке от 20 до 30 см, на востоке Ленинградской области превышает местами и 50 см.

Ранее в Ленобласти 3 февраля будет морозная погода. Температура воздуха в течение суток -2...-7 градусов.

Фото: Piter.tv

