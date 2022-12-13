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Главный синоптик Петербурга заявил, что снег будет идти ещё неделю
Сегодня, 20:15
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Главный синоптик Петербурга заявил, что снег будет идти ещё неделю

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Каждый день ожидается снег, в основном небольшой.

В Петербурге ближайшие дни в Петербурге будет идти снег. Об этом 2 февраля рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале. 

По словам Колесова, малоактивный циклон, определяющий сейчас нашу погоду, располагается над Латвией и на этой неделе будет медленно смещаться на восток, проходя Псковскую и Новгородскую области. Каждый день ожидается снег, в основном небольшой.

Синоптик добавил, что в Петербурге снежный покров уже до 9–13 см, на Карельском перешейке от 20 до 30 см, на востоке Ленинградской области превышает местами и 50 см. 

Ранее в Ленобласти 3 февраля будет морозная погода. Температура воздуха в течение суток -2...-7 градусов. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: синоптик погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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