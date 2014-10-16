Главный синоптик Петербурга предупредил о мощных ливнях в Ленобласти ночью на 7 июля

Под влияние циклона попадут и другие соседние регионы, например - Новгородская область.

Ночью на четверг, 7 июля, в западной части Ленинградской области ожидаются сильные дожди. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, отметив, что похожая ситуация ждет и другие регионы, соседствующие с Северной столицей.

Эксперт отметил, что ливни придут и в Новгородскую область. Климат на время испортится в связи с влиянием необширного циклона. Он быстро покинет пределы Северо-Запада, заверил Колесов.

При этом, по словам синоптика, в самом Петербурге пройдут лишь кратковременные дожди.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге и Ленобласти черника и малина созреют в начале августа.

Фото: Piter.TV