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Главный синоптик Петербурга предупредил о мощных ливнях в Ленобласти ночью на 7 июля
Сегодня, 13:58
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Главный синоптик Петербурга предупредил о мощных ливнях в Ленобласти ночью на 7 июля

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Под влияние циклона попадут и другие соседние регионы, например - Новгородская область.

Ночью на четверг, 7 июля, в западной части Ленинградской области ожидаются сильные дожди. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, отметив, что похожая ситуация ждет и другие регионы, соседствующие с Северной столицей.

Эксперт отметил, что ливни придут и в Новгородскую область. Климат на время испортится в связи с влиянием необширного циклона. Он быстро покинет пределы Северо-Запада, заверил Колесов. 

При этом, по словам синоптика, в самом Петербурге пройдут лишь кратковременные дожди. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге и Ленобласти черника и малина созреют в начале августа.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, лето, ливни, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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