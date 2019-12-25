В Петербурге и Ленобласти черника и малина созреют в начале августа

Сроки созревания многих ягод сдвинулись на 1,5-2 недели из-за холодной весны.

Из-за холодных апреля-мая в Петербурге и Ленинградской области задержалось фенологическое развитие растений. Сроки созревания многих ягод сдвинулись на 1,5-2 недели. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО.

Растениям требуется накопить сумму эффективных температур для конкретной фазы сезонного развития (цветения, формирования плодов, созревания плодов). Для растений, произрастающих в районах с умеренным климатом, чаще всего используют показатели эффективных температур выше +10 градусов. Дефицит тепла, наблюдаемый в мае-начале июня 2022, привел к задержке наступления цветения. Росприроднадзор по СЗФО

Жаркая погода во время третьей декады в июне немного компенсировала отставание. Но при этом созревание черники и малины прогнозируется в начале августа. Привычные сроки – середина июля.

Также петербуржцам и жителям Ленобласти напомнили о запрете сбора ягод на особо охраняемых природных территориях федерального значения. Для физических лица штраф за сбор ягод на особо охраняемой природной территории может составить до 4 тысяч рублей.

Также Росприроднадзор по СЗФО проверяет информацию о загрязнении коммунальными стоками озера Красное в Ленобласти.

Фото: Telegram / RPN_SZFO