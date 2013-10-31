Главный новогодний фильм "Иван Васильевич меняет всё!" устроил перформанс в акватории Невы

Жители и гости Петербурга наблюдали за ходом ледокола с яркой неоновой вывеской "Иван Васильевич меняет всё!".

27 декабря в Санкт-Петербурге прошел один из ярких перформансов в акватории Невы.

В 15:00 от Октябрьской набережной на плановый мониторинг вышел петербургский ледокол. Главным его украшением стала неоновая вывеска "Иван Васильевич меняет всё!", которая ярко анонсировала самый обсуждаемый и ожидаемый музыкальный телефильм телеканала ТНТ.

Петербуржцы наблюдали за ходом ледокола с берегов Невы, а также снимали его на телефон на фоне исторического центра города, включая Петропавловскую крепость, Дворцовую набережную и Стрелку Васильевского острова.

Известно, что на борту ледокола были замечены блогеры из Петербурга – Дарья Гордеева, Марина Храпенкова, Олег Сивогло. Они не только познакомились с командой ледокола, но и узнали основные задачи, которые решают такие судна. Например, зажор, который возникает в период замерзания Невы из-за ее морфометрических особенностей. Своевременное устранение зажоров помогает удерживать показатели оптимального подъема уровня воды и сохранять экологическую безопасность акватории города.

Напомним, что новогодний музыкальный телефильм "Иван Васильевич меняет всё!" снят по мотивам культовой комедии Леонида Гайдая. Создатели новогоднего хита собрали в картине более 70 российских звёзд. Так, роль Шурика исполнит Демис Карибидис, его жены Зины - Марина Кравец, двойная роль - царя Ивана Васильевича и дотошного управдома Бунши – досталась Тимуру Батрутдинову, его жену Ульяну Андреевну сыграет Ольга Бузова, в мошенника Милославского перевоплотится Максим Лагашкин.

Премьера долгожданного фильма "Иван Васильевич меняет всё!" состоится уже на телеканале ТНТ 31 декабря в 20:30!