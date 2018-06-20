Главный инспектор МВД примет жалобы петербуржцев на Главк

Специалист из Москвы в течение дня будет принимать недовольных работой полиции петербуржцев.

Главный инспектор правоохранительных органов Эдуард Соболь примет петербуржцев с жалобами на местное управление МВД. Генерал-майор проведет прием 5 апреля с половины десятого утра до семи часов вечера. Об этом сообщает Gazeta.Spb со ссылкой на пресс-службу полиции.

Отметим, что местные жители могут заранее записаться на прием 2 и 3 апреля, по телефонам 8 (812) 573-34-81 и 573-20-25. Номера будут доступны для горожан с 10 до 17 часов. Сам прием Эдуард Соболь проведет в офисе на улице Чайковского, 30. С собой у петербуржцев должен быть паспорт и письменное заявление.

Ранее Piter.tv писал о том, что инспекция из Москвы 25 дней будет проверять петербургский Главк.

Фото: Piter.tv