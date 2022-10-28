Главная ель Петербурга выехала из Копорского леса

Скоро появится на площади.

Из Копорского лесничества отправлена ель для установки на Дворцовой площади. Высота дерева составляет около 30 метров, крона широкая. Об этом сообщил в своем телеграм-канал губернатора города.

По информации городских служб, после прибытия специалисты приступят к украшению дерева. Планируется использовать гирлянды, игрушки ручной росписи, флажки, серпантин и традиционную звезду в ретростиле.

Зажжение огней на ёлке намечено на 20 декабря. В мероприятии смогут принять участие жители города и гости Петербурга.

Ранее сообщалось, что с 20 декабря в Петербурге откроют около 70 ёлочных базаров.

Фото: Telegram / Александр Беглов