Главы Выборга совместно с финской делегацией почтили память финских красногвардейцев

В рамках мероприятия прошло возложение цветов к памятнику погибшим финским красногвардейцам и посещение выставки "Связь поколений".

В минувший вторник, 30 октября, главы Выборга совместно с финской делегацией посетили мемориал "Памятник финским красногвардейцам". Мероприятие было приурочено к памяти жертв политических репрессий в 1918 году.

Памятник финским красногвардейцам - мемориал в городе Выборг Ленинградской области. Установлен на братской могиле финских красногвардейцев, расстрелянных в 1918 г. солдатами Маннергейма. Памятник открыт 30 апреля 1961 г. при въезде в город на Ленинградском шоссе. На торжественном открытии памятника присутствовала финская делегация. Авторы мемориала: скульптор В. С. Чеботарев, архитектор А. М. Швер.

В рамках мероприятия прошло возложение цветов к памятнику погибшим финским красногвардейцам и посещение выставки "Связь поколений". Площадкой для проведения торжественно-траурной церемонии памяти павших воинов стал Дом-музей В.И. Ленина.

Напомним, кровавые события 1918 года в Выборге унесли жизни нескольких сотен финских и почти тысячи русских солдат.

Выборгская резня — эпизод Гражданской войны в Финляндии, когда после захвата Выборга войсками генерала Маннергейма 29 апреля 1918 года были проведены аресты и массовые расстрелы финских красногвардейцев и гражданского населения, заподозренного в связях с коммунистами; в подавляющем большинстве это было местное русское население, не имевшее никакого отношения к красному движению. В момент вхождения белых финских частей в город фиксировался лозунг "Стреляй русских!", что можно расценивать как призыв к геноциду.

Видео: Piter.TV

Фото: wikipedia.org