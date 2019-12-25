Главе центра онкологии имени Петрова вручили награду "За заслуги перед Петербургом"

Знак отличия вручил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

В среду, 4 ноября, глава НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Алексей Беляев получил знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом", сообщили в Смольном.

Награду вручил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. Он отметил, что онкоцентр продолжает оказывать необходимую помощь петербуржцам. Чиновник уточнил, что в сложных условиях пандемии коронавируса Петербург ценит помощь, оказываемую НМИЦ онкологии имени Петрова.

Это заслуженная награда как от руководства города, так и от его жителей заключил Эргашев.

Ранее мы писали, что четыре амбулаторных онкоцентра откроются в Петербурге до конца года.

Фото: НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова