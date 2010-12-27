Глава порта Усть-Луга останется под стражей, пока защита изучает 123 тома его дела

Главу порта Усть-Луга Валерия Израйлита оставили под стражей до мая 2018 года. Сторона обвиняемого продолжает знакомиться со 123 томами его дела.

Городской суд Петербурга в понедельник, 25 декабря, решил продлить содержание под арестом генерального директора компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита. Его обвиняют сразу по нескольким статьям: мошенничество, уклонение от репатриации денег и отмывание денег. Он останется в СИЗО до мая 2018 года.

Официальное обвинение было предъявлено 27 октября 2017 года. 23 ноября обвиняемому и его защитнику предоставили материалы следствия. Всего в деле Израйлита 123 тома. Его адвокаты и сам задержанный еще изучают документы.

Следствие отметило, что обвиняемому опасно изменять меру пресечения. Так как на нем несколько тяжких дел в составе группы и одиночные. При этом у него есть недвижимость в Великобритании, бизнес в Италии, самолет и яхта. Поэтому правоохранители опасаются того, что мужчина скроется от следствия за границей.

Обвиняемый и его защитники возражали против удовлетворения ходатайства, полагали, что в отношении обвиняемого Израйлита должна быть избрана иная мера пресечения, не связанная с заключением под стражу и домашним арестом. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Также имеются данные, что в Австрии против Израйлита также возбуждено уголовное дело. Полиция Вены расследует отмывание денег.