Суд Петербурга признал банкротом бизнесмена Израйлита

В отношении его активов ввели процедуру реструктуризации долгов.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом председателя совета директоров компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита. В отношении всех активов бизнесмена ввели процедуру реструктуризации долгов. Об этом пишет ТАСС.

Сотрудники ФСБ задержали Израйлита в декабре 2016 года по делу о хищениях и легализации денежных средств, выделенных для развития порта "Усть-Луга" в Ленобласти. По версии следствия, на подконтрольные Израйлиту счета были переведены почти 317 млн рублей, полученные от заказчика работ. Впоследствии эти деньги были похищены.

После задержания Израйлит провел в СИЗО около четырех лет. Суд постоянно продлевал ему срок содержания в изоляторе, однако в марте этого года на очередном заседании перевел бизнесмена под домашний арест. Прокуратура не стала обжаловать это решение.

Ранее мы писали, что бывший генеральный подрядчик "Газпрома" подал иск к компании на 885 млн рублей.

Фото: Piter.TV