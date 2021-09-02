Глава администрации Выборгского района провел первую встречу с журналистами

На пресс-конференции обсудили вопросы благоустройства, ЖКХ, ремонт дорог, реставрацию исторического центра Выборга, модернизацию органов муниципального управления и эпидемиологическую обстановку в районе.

Валерий Савинов рассказал об итогах модернизации экономического блока администрации Выборгского района, а также о дальнейших изменениях, которые ждут систему муниципального управления. Во главу угла поставлена максимальная открытость деятельности администрации и готовность властей к диалогу. Сегодня время реагирования на обращения граждан по оперативным вопросам сокращено до 10 минут.

Валерий Савинов, глава администрации муниципального образования "Выборгский район":

Мы видим все обращения наших граждан, там, где труба может прорвать, там, где крыша может исхудать, наше реагирование в течении 10 минут, и все по направлениям специалисты начинают отрабатывать эти вопросы.

Из-за улучшения эпидемиологической обстановки с 1 сентября Выборгский район перешел из "красной" зоны в "жёлтую". В администрации заявили, что снова готовы к очному диалогу с жителями.

Валерий Савинов, глава администрации муниципального образования "Выборгский район":

У нас возобновляется личный прием граждан, он будет по записи, но тем не менее, он будет проходить в очной форме, и я очень этому рад, потому что те нормы, которые мы сегодня видим в рамках ограничительных мер, предоставляют возможность этого общения.

Валерий Савинов поздравил всех жителей и гостей города с наступающим праздником - днём Выборга и Выборгского района. И напомнил о действующих ограничениях: доступ на Красную площадь для совершеннолетних гостей будет осуществляться на основании действующего ПЦР-теста и сертификатов об иммунизации или перенесенном заболевании. Лицам младше 18 лет можно будет посещать мероприятия при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Валерий Савинов, глава администрации муниципального образования "Выборгский район":

Хочу от всего сердца поздравить всех жителей, гостей города с днём города Выборга и Выборгского района. Пожелать семейного счастья и благополучия, крепкого здоровья, успехов в труде и мира нашему общему дому!

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, мероприятия, посвященные Дню Выборга и района, были перенесены с 19 августа на 4 сентября.