Глава Выборгского района представил отсчет за период двухнедельной борьбы с коронавирусом

Дмитрий Никулин отметил, что администрации удалось разработать полноценный комплекс мер.

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин рассказал о мероприятиях и мерах, организованных местными властями за две недели режима самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

По словам Никулина, от органов власти требовалась скорость в принятии решений для недопущения большого числа зараженных на территории МО. Администрацией разработан ряд мер по противодействию инфекции: так, на данный момент удалось сформировать штаб с участием представителей Роспотребнадзора и оперативных ведомств. Члены штаба осуществляют ежедневный контроль за ситуацией, проводят рейды и вводят ограничительные меры по мере необходимости.

Ранее мы рассказали о том, какие предприятия в Выборгском районе могут работать во время самоизоляции.

Видео: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО