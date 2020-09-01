Глава Выборгского района поздравил школьников с началом учебного года

Глава МО «Выборгский район» Ленинградской области Дмитрий Никулин традиционно посетил торжественную линейку, которая состоялась в школе №6 Калининского микрорайона.

В своем приветственном слове он призвал учеников неравнодушно относиться к школьному процессу, а учителям и родителям пожелал терпения и ответственных воспитанников.

Безусловно, для первоклассников этот день является особенным, важным и волнительным событием. Переступая порог школы, детишки входят в новый мир, полный знаний, открытий, новых знакомств и ответственности. Старшеклассники также на рубеже ответственного этапа – в конце года им предстоит определиться с дальнейшими планами.

Также Дмитрий Никулин подчеркнул, что в Выборге и Выборгском районе продолжается планомерная работа по улучшению условий получения образования, повышается качество учебного материала и квалификации педагогического состава, модернизируется материально-техническая база образовательных учреждений.

Всего в нынешнем учебном году в образовательных организациях Выборгского района будут получать новые знания более 16800 школьников.