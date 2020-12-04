ВОЗ назвала 4 сферы, в которые человечеству нужно вложиться для выхода из кризиса

Эксперты считают, что прежде всего человечество должно инвестировать в вакцины.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал 4 сферы, в которые человечеству нужно вложиться для выхода из кризиса после пандемии коронавируса. Об этом он рассказал во время выступления на специальном заседании Генассамблеи ООН.

Он отметил, что прежде всего человечество должно инвестировать в вакцины.

Первое – инвестировать в вакцины, чтобы прекратить пандемию Адхан Гебрейесус.

Вторая сфера, куда необходимо вложиться человечеству — подготовка к предотвращению последующих пандемий. А на третьем месте инвестиции в здравоохранение и в установление мира и процветания.

Ранее мы сообщали о том, что ООН спрогнозировал тяжелейший гуманитарный кризис в 2021 году. Дело в том, что в мире происходит экономический спад, а потребности увеличиваются.

Видео: YT / Организация Объединенных Наций