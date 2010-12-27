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Глава ТИК №27 написала заявление в полицию на кандидата в мундепы Старикова
Сегодня, 18:58
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Глава ТИК №27 написала заявление в полицию на кандидата в мундепы Старикова

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Женщина утверждает, что Стариков угрожал ей.

Кандидата в муниципальные депутаты МО "Новоизмайловское" Андрея Старикова задержали после того, как он пришел в администрацию Московского района. Там же находится ТИК №27. Об этом сообщили 20 сентября на странице "Штаб Навального в Петербурге" в Twitter. 

Во время визита кандидата от штаба Навального председатель ТИК Лариса Ющенко вызвала полицию. По словам женщины, Стариков угрожал ей. Мужчину задержали и отвезли в наручниках в 29 отделение полиции. 

Также Ющенко написала заявление по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", составляется административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у Гостиного двора начались пикеты в поддержку фигурантов "московского дела"

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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