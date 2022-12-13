Глава СКР поручил вновь возбудить два отмененных дела по намыву Васильевского острова

Прошлые два дела отменила прокуратура

В понедельник, 16 мая, глава СКР Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды на северном Василеостровском намыве. Прошлые два дела отменила прокуратура. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

О повторном возбуждении дела сообщает СК 16 мая. Впервые дело по той же ст. 246 УК было возбуждено в начале мая, его отменила прокуратура. Во второй раз его своим постановлением возбудил 14 мая лично Бастрыкин после своего легендарного уже визита на стройплощадку северного намыва и разговора с охраной. 16 мая его тоже отменили — учитывая статус подписанта, уже в Генпрокуратуре

Ранее намыв Васильевского острова признали вещдоком в рамках возбуждённых уголовных дел. Статус автоматически замораживает все строительные работы.

Фото: Piter.tv

