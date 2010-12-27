Глава Росгвардии рассказал подробности расстрела сослуживцев в Чечне

По словам главы Национальной гвардии, трагедия произошла из-за бытового конфликта

25 октября директор Росгвардии Виктор Золотов в своем выступлении на "правительственном часе" в Совете Федерации прокомментировал ситуацию в Чечне, где накануне лейтенант расстрелял четверых свои бойцов.

Старший лейтенант вошел в помещение, где хранилось оружие, забрал автомат и открыл огонь по военнослужащим. Мужчину ликвидировали, но по словам Золотова, там вышло военное столкновение, так как стрелявший спрятался за бетонным ограждением. Было израсходовано более 250 патронов.

Это обыкновенная бытовая тема. Данный товарищ ушёл в какой-то степени в социальную плоскость - он просил о жилье, которого ему не было предоставлено. У него была проблема с женой, она вместе с ним проживала. Командир батальона пытался его уволить в связи с тем, что у них не сложились свои отношения Виктор Золотов, директор Росгвардии

Командир части, по словам директора, убрал жену лейтенанта из части и подселил к нему другого военнослужащего. Это вызвало эмоциональный всплеск, так как мужчина находился последние дни в стрессовом состоянии.

Виктор Золотов так же добавил, что это недоработка командующего округом, заместителей и командира батальона.

Там нет никакого терроризма, ни какого экстремизма. Сейчас там работают органы военной прокуратуры и военно-следственные органы. Этот случай мы держим на контроле, и он наверняка будет звучать в прессе

Напомним, что Сотрудник Росгвардии застрелил четверых сослуживцев в Чечне