Сотрудник Росгвардии застрелил четверых сослуживцев в Чечне

Накануне в Чечне сотрудник Росгвардии расстрелял четверых сослуживцев. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне в Чечне сотрудник подразделения Росгвардии расстрелял четверых сослуживцев. Об этом сообщает ТАСС.



Трагедия произошла в станице Шелковская. Стрельбу открыл старший лейтенант в казарме в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа.



Злоумышленника удалось ликвидировать. По факту ЧП проводится проверка.