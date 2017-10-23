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Сотрудник Росгвардии застрелил четверых сослуживцев в Чечне

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Накануне в Чечне сотрудник Росгвардии расстрелял четверых сослуживцев. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне в Чечне сотрудник подразделения Росгвардии расстрелял четверых сослуживцев. Об этом сообщает ТАСС.

Трагедия произошла в станице Шелковская. Стрельбу открыл старший лейтенант в казарме в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа.

Злоумышленника удалось ликвидировать. По факту ЧП проводится проверка.  

Теги: новости россии , происшествия
Категории: Новости России

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