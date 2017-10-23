Накануне в Чечне сотрудник подразделения Росгвардии расстрелял четверых сослуживцев. Об этом сообщает ТАСС.
Трагедия произошла в станице Шелковская. Стрельбу открыл старший лейтенант в казарме в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа.
Злоумышленника удалось ликвидировать. По факту ЧП проводится проверка.
Сегодня, 19:53
161
Сотрудник Росгвардии застрелил четверых сослуживцев в Чечне
Накануне в Чечне сотрудник Росгвардии расстрелял четверых сослуживцев. Об этом сообщает ТАСС.
Накануне в Чечне сотрудник подразделения Росгвардии расстрелял четверых сослуживцев. Об этом сообщает ТАСС.