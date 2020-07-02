Чиновник отдаст в добрые руки жителей региона шестерых щенков.

Глава Приморья через Instagram раздает щенков акита-ину. Чиновник отметил, что месяц назад в его семье появилось "такое пушистое чудо". Так Олег Кожемяко назвал шестерых малышей акита-ину. На этот раз у пары собак появились на свет четыре беленьких и два черно-тигровых щенка.

Малыши активные и очень любознательные. Наблюдать за ними одно удовольствие. В течение следующих двух месяцев сделаем щенкам все необходимые прививки и раздадим в добрые руки Кожемяко, мэр Приморья

Чиновник напомнил, что устраивал подобную акцию для жителей региона в ноябре 2019 года. Как и в прошлый раз он предложил желающим получить щенков написать ему в личные сообщения или в комментариях к посту. Он пообещал отсмотреть все заявки и выбрать пятерых счастливцев.

В Приморье смягчили режим ограничений.

Видео: Youtube/kozhemiako.oleg