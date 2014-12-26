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Глава ОАК: корпорация вышла на высокосерийное производство Су-57 в 2022 году

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Юрий Слюсарь рассказал о планах по созданию истребителей.

Глава ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации) Юрий Слюсарь заявил, что государственная корпорация вышла на высокосерийное производство многофункциональных отечественных самолетов-истребителей Су-57 в 2022 году. Соответствующей информацией эксперт поделился в эфире телеканала "Россия-24". Он уточнил, что в дальнейшем объемы изготовления таких бортов будет только увеличиваться.

Фактически это первый год высокосерийного производства самолетов Су-57 в Комсомольске, дальше их количество будет расти, но на первое более-менее серьезное количество мы вышли в этом году.

Юрий Слюсарь, глава ОАК

Глава ОАК назвал выполнение гособоронзаказа главным итогом года.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: оак, су-57, юрий слюсарь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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