Глава ОАК: корпорация вышла на высокосерийное производство Су-57 в 2022 году

Юрий Слюсарь рассказал о планах по созданию истребителей.

Глава ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации) Юрий Слюсарь заявил, что государственная корпорация вышла на высокосерийное производство многофункциональных отечественных самолетов-истребителей Су-57 в 2022 году. Соответствующей информацией эксперт поделился в эфире телеканала "Россия-24". Он уточнил, что в дальнейшем объемы изготовления таких бортов будет только увеличиваться.

Фактически это первый год высокосерийного производства самолетов Су-57 в Комсомольске, дальше их количество будет расти, но на первое более-менее серьезное количество мы вышли в этом году. Юрий Слюсарь, глава ОАК

Глава ОАК назвал выполнение гособоронзаказа главным итогом года.

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