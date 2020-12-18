Глава "Новатэка" заявил, что газ может быть невостребован уже в 2035 году

По этой причине его необходимо реализовывать уже сейчас.

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон в кулуарах Восточного экономического форума заявил журналистам, что в 2030-2035 годах природный газ может быть уже невостребован из-за энергоперехода. По этой причине, как он считает, газ необходимо реализовывать уже сейчас.

Энергопереход когда-нибудь случится. Мы прогнозируем, что в 2030-2035 годах еще можно будет подписывать долгосрочные договора. Потом газ невостребован будет. Надо монетизировать сейчас. Монетизировать Тамбейскую группу надо через СПГ. Леонид Михельсон, глава "Новатэка"

Сейчас развитием Тамбейского месторождения занимается совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи". До конца этого года оно будет создано на паритетной основе. Предполагается, что в 2026 году начнется промышленная добыча газа.

Фото: pixabay