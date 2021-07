Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила на конференции в Вашингтоне.

Глава Минобороны ФРГ выступила за диалог между Россией и НАТО по контролю над вооружениями. Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила на конференции, организованной Фондом Маршалла (деятельность этой организации признана нежелательной на территории РФ). Чиновница находится с рабочим визитом в Вашингтоне. Спикер говорила на мероприятии на немецком языке, а ее слова переводил на английский переводчик.

Я была бы очень рада этому, поскольку мы видим, что речь не только о ядерном разоружении, но на данный момент и о том, с чем мы сталкиваемся со стороны России, - это значительно наращивание обычных видов вооружений. Аннегрет Крамп-Карренбауэр, глава Минобороны Германии

По мнению министра обороны ФРГ, Берлин ясно дал понять Североатлантическому альянсу, что существует формат переговоров по вопросу контроля над вооружениями. Чиновница с сожалением заметила, что пока что диалога не произошло, и призвала к его возобновлению. Аннегрет Крамп-Карренбауэр напомнила, что несколько недель назад состоялись крупные военные учения, за которыми наблюдала российская сторона. В ФРГ полагают, что миру в будущем стоит ожидать "пару провокация меньшего масштаба".

