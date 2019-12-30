Глава Международного валютного фонда предупредила о новой Великой депрессии

Она сравнила нынешние тенденции в обществе, с тенденциями прошлого столетия.

Современная тенденция развития общества похожа на ту, что привела к финансовой катастрофе. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время своего выступления в Институте мировой экономики им. Питерсона в Вашингтоне.

По ее словам, сейчас в мире наблюдается рост неравенства доходов и благосостояния граждан разных стран. Она отметила, что это похоже на ситуацию начала XX века, когда развитие технологий и интеграция сначала привели к первому "позолоченному веку", "ревущим двадцатым", а затем и к "финансовой катастрофе".

Георгиева добавила, что начало нового "охарактеризовалось возрастающей неуверенностью в том, что геополитическая напряженность спадет и мир возобладает".

Ранее мы писали о том, что России спрогнозировали курс 200 рублей за доллар.

Видео: Facebook / Kristalina Georgieva