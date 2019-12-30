Глава Международного валютного фонда предупредила о новой Великой депрессии

Современная тенденция развития общества похожа на ту, что привела к финансовой катастрофе. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время своего выступления в Институте мировой экономики им. Питерсона в Вашингтоне.
По ее словам, сейчас в мире наблюдается рост неравенства доходов и благосостояния граждан разных стран. Она отметила, что это похоже на ситуацию начала XX века, когда развитие технологий и интеграция сначала привели к первому "позолоченному веку", "ревущим двадцатым", а затем и к "финансовой катастрофе".
Георгиева добавила, что начало нового "охарактеризовалось возрастающей неуверенностью в том, что геополитическая напряженность спадет и мир возобладает".
Ранее мы писали о том, что России спрогнозировали курс 200 рублей за доллар.
Видео: Facebook / Kristalina Georgieva
Обсуждение ( 1 )
Банальность, возведенная в ранг новости! Увы, для того, чтобы как-то жить приходиться осознавать хотя бы как-то ближайшее окружение, будущее. Но вот заглянуть по дальше и поглубже и по должности, и по собственному желанию, и по уровню интеллекта, нравственности - ни как! Но без обманок: суть в кризисе эпохи так называемого "Человека Разумного", освоившего среду обитания на столько, что нужно другое общество и другие его члены, а не полузвериные личности, способные использовать интеллект для удовлетворения "общечеловеческих ценностей" в хаосе рыночных, капиталистических отношений - по существу организованного права сильного под "себя любимого".