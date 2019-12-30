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Сегодня, 13:54
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Rybka123
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Глава Международного валютного фонда предупредила о новой Великой депрессии

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Она сравнила нынешние тенденции в обществе, с тенденциями прошлого столетия.

Современная тенденция развития общества похожа на ту, что привела к финансовой катастрофе. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время своего выступления в Институте мировой экономики им. Питерсона в Вашингтоне.

По ее словам, сейчас в мире наблюдается рост неравенства доходов и благосостояния граждан разных стран. Она отметила, что это похоже на ситуацию начала XX века, когда развитие технологий и интеграция сначала привели к первому "позолоченному веку", "ревущим двадцатым", а затем и к "финансовой катастрофе".

Георгиева добавила, что начало нового "охарактеризовалось возрастающей неуверенностью в том, что геополитическая напряженность спадет и мир возобладает".

Ранее мы писали о том, что России спрогнозировали курс 200 рублей за доллар.

Видео: Facebook / Kristalina Georgieva

 
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Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 14:53

Банальность, возведенная в ранг новости! Увы, для того, чтобы как-то жить приходиться осознавать хотя бы как-то ближайшее окружение, будущее. Но вот заглянуть по дальше и поглубже и по должности, и по собственному желанию, и по уровню интеллекта, нравственности - ни как! Но без обманок: суть в кризисе эпохи так называемого "Человека Разумного", освоившего среду обитания на столько, что нужно другое общество и другие его члены, а не полузвериные личности, способные использовать интеллект для удовлетворения "общечеловеческих ценностей" в хаосе рыночных, капиталистических отношений - по существу организованного права сильного под "себя любимого".

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