Глава МИД Испании объяснил слова о России-враге

Политик заявил, что был неправильно понят.

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, которую в интервью El Pariodico он назвал "врагом".

В беседе все с тем же изданием, политик отметил, что был неправильно понят. Говоря о вражде, он имел в виду Европу, а не Испанию, и под словом "враг" подразумевал СССР.

Ранее Боррель прокомментировал современную политическую ситуацию следующими словами: - "Мир изменился. Наш старый союзник (США) поворачивается к нам спиной, наш старый враг, Россия, даёт о себе знать, а Китай становится конкурентом".

После этих слов посла Испании в РФ Фернандо Вальдерраму вызвали в МИД РФ. В данный момент ситуацию урегулировали.

Видео: Europa Press, EL PAIS