Глава МЧС Куренков прибыл в ЮАР для участия в заседании рабочей группы БРИКС

Российская сторона представит пути укрепления социально-экономического восстановления после пандемии коронавируса.

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в ЮАР для участия в заседании рабочей группы БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе рабочего визита Куренков ознакомится с инфраструктурой и деятельностью ЦУКС МЧС ЮАР. Он также посетит пожарную часть ведомства. В рамках заседания рабочей группы БРИКС российская сторона представит пути укрепления социально-экономического восстановления после пандемии коронавируса. Кроме того, Куренков расскажет о перспективах трансформации образования и развитии навыков в области безопасности.

Ранее МЧС назвало неблагоприятным развитие обстановки с природными пожарами в трех регионах.

Видео: МЧС России