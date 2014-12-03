МЧС назвало неблагоприятным развитие обстановки с природными пожарами в трех регионах

Александр Куренков оценил ситуацию с природными воспламенениями по стране.

Ситуация с природными пожарами в Якутии, Хабаровском крае и Амурской области может ухудшиться, прогноз развития ситуации там оценивается как неблагоприятный. Соответствующее заявление в ходе правительственного совещания при участии главы государства Владимира Путина сделал министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков.

Прогноз развития обстановки в трех регионах Дальнего Востока остается неблагоприятным. Силы и средства МЧС России задействованы в защите населенных пунктов от угрозы перехода огня. Александр Куренков, глава ГУ МЧС РФ

Он напомнил коллегам о том, что режим ЧС межрегионального характера из-за природных очагов возгораний был введен на территории Якутии и Хабаровском крае 10 июля, а в Амурской области - 17 июля. Известно, что с начала 2023 года на территории страны зафиксировано свыше 11 тысяч очагов природных пожаров на общей площади свыше 4 миллионов га. Пройденная пламенем территория превысила показатели прошлого года в 1,5 раза.

В России площадь природных пожаров в 2023 году превысила 4 млн га.

Фото и видео: Правительство России