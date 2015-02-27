В России площадь природных пожаров в 2023 году превысила 4 млн га

Александр Куренков рассказал об обстановке в стране с природными возгораниями.

Пройденная огнем площадь природных пожаров на территории России в 2023 году превысила четыре миллиона га. Соответствующее заявление в ходе правительственного совещания при участии главы государства Владимира Путина сделал министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков.

Зафиксировано свыше 11 тыс. очагов природных пожаров на общей площади свыше 4 млн гектаров. При незначительном увеличении количества очагов пожаров площадь, пройденная огнем, в этом году превышает прошлогодние показатели почти в полтора раза. Александр Куренков, глава ГУ МЧС

Эксперт пояснил, что согласно последним сведениям, на территории страны сейчас действуют 169 лесных пожаров на площади более 330 тысяч га. Экстренным службам удалось локализовать 30 очагов (около 17% от общего количества). Только за последние сутки возник 31 новый очаг на 900 га, а также было потушено 125 пожаров на площади 250 га. В текущий момент пять очагов лесных пожаров на площади 308 га действуют в пятикилометровой зоне от расположения местных населенных пунктов.

Путин поручил оформить документы для помощи пострадавшим от тайфуна "Ханун".

Фото и видео: Правительство России