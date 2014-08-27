Глава ДУМ Петербурга Дамир Хусаинов покинул пост из-за утраты доверия к аппарату

Председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Санкт-Петербургского Мухтасибата) Дамир Хусаинов по собственному желанию сложил полномочия духовного лица. Об этом он сообщил в своих социальных сетях, выложив фотографии подписанного заявления об увольнении.

В документе экс-председатель указал причину своего ухода: систематический саботаж деятельности и утрата доверия к Аппарату ДУМ. В посте во "ВКонтакте" Хусаинов обратился к подписчикам с пожеланием:

Введены с аппарата Москвы внеуставные отношения и вот эти "договорняки" на местах очень остро бьют и по репутации самого председателя, связывают его полномочия, и потом, когда он пытается что-то решить, всё это превращается в какой-то фарс. Зачем они создаются, мы сами не знаем. Это лишняя проблема, это накал отношений, это разделяет мусульмам.

Таким образом, деятельность по управлению мусульманской общиной региона он прекратил, однако характер дальнейших планов и возможных новых назначений пока не раскрывается.

