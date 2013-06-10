По Петербургу гуляют гигантские Пушкин и Достоевский

Трёхметровые куклы писателей вышли на улицы города.

В Петербурге стартовал уникальный спектакль-променад "Великанцы". По улицам города вместе с горожанами гуляют гигантские куклы, изображающие Александра Пушкина, Антона Чехова, Николая Гоголя и Фёдора Достоевского. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

Первый акт прошёл с 12:00 до 13:00 под названием "Достоевский — Пушкин". Гиганты прошли от Владимирской площади и памятника Фёдору Михайловичу до Пушкинской улицы. Второй акт "Гоголь — Пушкин" стартует в 15:00: от памятника автору "Мёртвых душ" на Малой Конюшенной через каналы и Итальянский мост к площади Искусств и Михайловскому саду. Финальный акт пройдёт вечером с 20:00 до 21:00 — начало у шпиля Адмиралтейства в Александровском саду, затем по аллеям к Сенатской площади и Медному всаднику.

Горожане активно присоединяются к шествию, фотографируются с великанами и следуют по маршрутам, превращая прогулку в настоящий праздник литературы и театра.

Ранее мы сообщили о том, что в БКЗ "Октябрьский" определили векторы развития образования на Городском педагогическом совете.

Фото: Смольный