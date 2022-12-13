Генпроектировщику второй очереди Пулково заплатят до 511 млн рублей.

На все работы у подрядчика будет 18 месяцев.

Генеральному проектировщику второй очереди развития Пулково готовы заплатить до 511 млн рублей. Об этом рассказали в ВВСС "Деловому Петербургу".

Победитель должен будет спроектировать новый перрон южной галереи для обслуживания вылетающих и прилетающих пассажиров с залами специального обслуживания, пунктами пограничного контроля для пассажиров ЕАЭС, а также две новые площадки противооблединительной обработки воздушных судов, рулежную дорожку и реконструкцию трех перронов.

На все работы у подрядчика будет 18 месяцев. Строительные работы займут еще 48 месяцев. Завершить строительство планируется в 2028 году. В соответствии с конкурсной документацией, у Южной галереи будет семь контактных гейтов. Также там появится зал повышенной комфортности с видом на перрон.

Ранее авиакомпания Smartavia запустила рейсы из Пулково в Нижний Новгород. Рейсы будут ежедневными, за исключением субботы.

Фото: Piter.tv

