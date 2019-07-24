Вода для многодетной семьи, капитальный ремонт, дела жилищные - Геннадий Орлов провел прием граждан

Глава администрации Выборгского района провел очередной прием граждан. На этот раз он был посвящен, по большей части, жилищным вопросам. Среди тем - ремонт муниципального жилья и перерасчет за коммунальные услуги, ремонт печного отопления и предоставление многодетной семье доступа к водозабору.

В основной массе вопросы уже решаются, в течение настоящего времени. И по звонку, и по командам, которые получают руководители учреждений для решения этих задач, с которыми приходят посетители Геннадий Орлов, глава администрации Выборгского района

Отдельный блок касался расселения аварийного жилья и переноса сроков капитального ремонта.

Гражданам объясняется порядок признания жилья аварийным, которое и влечет за собой расселение. По поводу переноса сроков также разъясняем и помогаем там, где можем, принимаем участие в организации общих собраний и принимаем участие в совместном обследовании домов. Анастасия Решетова, начальник отдела жилищного хозяйства

Геннадий Орлов регулярно проводит прием граждан по личным вопросам. Все озвученные темы берет на личный контроль сам глава администрации. Ранее мы публиковали видео Новый спортобъект, спорная дорога, дела жилищные: Геннадий Орлов провел прием граждан

Видео и фото: Piter.TV