Генеральный директор Выборгского судостроительного завода поздравил участников спуска на воду рыбопромыслового судна "Норд Пилигрим"

Глава районной администрации Геннадий Орлов отметил, что Выборгский судостроительный завод в очередной раз доказал свою способность и умение строить высокопроизводительные и технически сложные суда, отвечающие всем мировым стандартам.

Третьего сентября на Выборгском судостроительном заводе состоялась торжественная церемония спуска на воду рыбопромыслового судна "Норд Пилигрим".

Траулер с ледовыми усилениями категории Ice3 и траловым комплексом последнего поколения предназначен для лова донных пород рыб, с планируемой производительностью вылова и круглосуточной заморозки до 100 тонн рыбы в сутки. Технические характеристики судна: длина - 80,4 метров, ширина - 15,4 метров, высота борта до первой палубы - 11,7 метров.

Генеральный директор Выборгского судостроительного завода Александр Соловьёв поздравил всех, кто принимал участие в строительстве корабля.

"Уверен, что этому судну предстоит большое будущее. Желаю ему и его экипажу всего самого хорошего и семь футов под килем", - сказал он.

Отметим, что первое рыбопромысловое судно проекта KMT02 "Норд Пилигрим" по заказу ООО "Норд Пилигрим" было заложено на Выборгской верфи в январе 2018 года. На ВСЗ будут построены четыре судна данного проекта в различных модификациях.

Глава районной администрации Геннадий Орлов отметил, что Выборгский судостроительный завод в очередной раз доказал свою способность и умение строить высокопроизводительные и технически сложные суда, отвечающие всем мировым стандартам. Спуск судна на воду значимое событие не только для судостроителей, а всех жителей Выборга и района, которые гордятся заводом и коллективом выборгских корабелов.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО