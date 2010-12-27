Генерал Пентагона: У США нет законных оснований для действий в Сирии

При этом в Совете Федерации РФ отметили, что правовое закрепления статуса США в Сирии создаст новые условия для борьбы с терроризмом.

Американский генерал Раймонд Томас заявил, что у США нет законных оснований присутствовать в Сирии. Об этом он заявил на форуме по безопасности в Аспене, сообщают РИА Новости.

«Недалек тот день, когда русские скажут: "Почему вы все еще в Сирии, США?" Они уже были близки к этому. Мы вошли туда оправданно, но если русские разыграют эту карту, то, когда мы захотим остаться, не сможем этого сделать», — сказал генерал Пентагона.

Томас добавил, что единственное основание США для нахождения в Сирии — это борьба с терроризмом. При этом в настоящее время международная коалиция во главе с Соединенными Штатами борется с террористами на территории Сирии без разрешения местного правительства.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия может поддержать желание Белого дома узаконить свое присутствие в Сирии. Это может произойти, если правительство США обратится с такой просьбой к Дамаску.

«Сегодня США уже категорически не настаивают на уходе Башара Асада [с поста президента Сирии] в качестве предварительного условия для мирного урегулирования в Сирии. Почему бы не сделать следующий шаг, легитимизировав свое присутствие в этой стране?» — отметил Клинцевич.

«То, что признал американский генерал, уже давно ни для кого в мире не является секретом. США действительно не имеют никаких законных оснований находиться в Сирии», — добавил сенатор.

Клинцевич подчеркнул, что правовое закрепление статуса присутствия США в Сирии создаст «принципиально новые условия» для взаимодействия Кремля и Белого дома в борьбе с международным терроризмом в арабской республике.

Фото: defense.gov