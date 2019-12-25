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Гастроэнтеролог рассказал петербуржцам, какое мясо стоит брать для шашлыка
Сегодня, 16:32
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kraratau27

Гастроэнтеролог рассказал петербуржцам, какое мясо стоит брать для шашлыка

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Постное мясо может вызвать изжогу.

Самым лучшим мясом для шашлыка является конина и говядина. Рассказал гастроэнтеролог Никита Харлов на своем портале nikharlov.com. 

По мнению специалиста, постное мясо может вызвать изжогу. Поэтому для шашлыка лучше выбирать то, что пожирнее. Он отметил, что с жирами белок переваривается быстрее.

Врач составил рейтинг мяса, которое подходит для приготовления на углях. Лидером стала конина. Второе место заняла говядина. В тройку вошла и баранина. А вот постные курица и индейка заняли четвертое и пятое места соответственно. В пятерку не вошла свинина. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что доктор Мясников назвал мешающие похудению продукты.

Фото: pixabay

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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