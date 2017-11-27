В театре имени Ленсовета Гамлета играет женщина, а Офелию - мужчина

22 декабря в театре имени Ленсовета состоялась премьера спектакля "Гамлет" в неожиданной для зрителя трактовке.

На премьеру спектакля «Гамлет» в театре имени Ленсовета собираются полные залы. Казалось бы, изъезженная классика, что еще можно придумать. Но нет, сегодня зрители пришли посмотреть Гамлета в исполнении женщины, а в роли Офелии — мужчину.

Театр имени Ленсовета знаменит своими неординарными постановками. Вот и сейчас роль главного героя исполняет актриса театра и кино Лаура Пицхелаури, а Офелии — Фёдор Пшеничный.

После того, как Офелия сходит с ума, я не считаю, что она действительно сходит с ума. Она просто становится женщиной, тем, кем она хочет быть. Я не знаю, делал ли кто-нибудь так прежде, но естественно, это находка, найденная во время репетиционного процесса. Фёдор Пшеничный - актёр театра имени Ленсовета, исполняет роль Офелии

Опасен ли такой эксперимент? Многие считают, что на вкус Юрия Бутусова, режиссёра со стажем, можно положиться - Шекспир не перевернётся. На главный вопрос «почему женщина?» режиссер даёт однозначный ответ:

Для меня Гамлет – очень нежная пьеса, нежная и светлая. Чистая. Поэтому, здесь его играет женщина! Юрий Бутусов - режиссёр, художественный руководитель театра имени Ленсовета

Идея поставить такой спектакль появилась у Юрия Бутусова три года назад. Но созрела она только к весне 2017. Теперь на сцене мы можем увидеть результаты полугодовых поисков и активной работы режиссёра и актёров.

У всех актеров были задания пробовать и Гамлета, и призрака и всех понемножку, как-то так мозаику собрать. Олег Фёдоров - актёр театра имени Ленсовета, исполняет роль Полония

Эксперименты на мужских и женских ролях не заканчиваются. Практические все классические персонажи Шекспира переосмысливаются по-новому и преподают зрителям важные жизненные уроки.

В пьесе он как-бы злодей, убийца, братоубийца, заговорщик, негодяй. Как говорит о нем Гамлет: Король заплат, лоскутный самодержец, Фигляр на троне! А мы старались найти в нем что-то человеческое и живое. Сергей Перегудов - актёр театра имени Ленсовета, исполняет роль Клавдия

Мнение зрителей после первого акта осталось неоднозначным. Публика находит подмену полов главных персонажей очень нестандартным решением, но считают, что от этого пьеса становится даже интереснее.

Конечно, чтобы получить полное представление о спектакле, его стоит смотреть полностью. Несмотря на все эксперименты, спектакль помогает точно прочитать классику даже тем, кто пьесу Шекспира не открывал. «Гамлет» в постановке Юрия Бутусова будет идти на сцене театра имени Ленсовета до конца марта.

Видео: Piter.TV

Леся Сапожникова, Аня Зеленская, Герман Ланк